В Беларуси возбудили уголовное дело против журналистов

Следственный комитет Беларуси сообщил, что возбудил против ряда сотрудников компании «Тут Бай Медиа», которой принадлежал популярный в стране новостной портал tut.by, уголовное дело о разжигании вражды.

В мае пресс-служба комитета госконтроля (КГК) Беларуси сообщила, что в отношении должностных лиц tut.by возбуждено уголовное дело об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. Были задержаны 15 человек, в том числе и не являющиеся сотрудниками компании. Большинство фигурантов дела содержатся под стражей в рамках уголовного дела о неуплате налогов.

«Главным следственным управлением Следственного комитета Республики Беларусь в отношении должностных лиц и работников „Тут Бай Медиа“ и иных лиц возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.130 (разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни, совершенное группой лиц) уголовного кодекса Беларуси», — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Санкции этой статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.