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Moody's указало на риски для банков Белоруссии из-за ситуации в стране

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Moody's указало на риски для банков Белоруссии из-за ситуации в стране

Moody’s поставило на пересмотр долгосрочные рейтинги четырех белорусских банков в связи с возможностью их понижения, говорится в обзоре агентства, поступившем в СМИ. Речь идет об АСБ Беларусбанке, Белинвестбанке (оба принадлежат государству), Белгазпромбанке (принадлежит российскорму «Газпрому» и Газпромбанку) и БПС-Сбербанке (принадлежит российскому Сбербанку).

«Рейтинговые действия объясняются рисками для ликвидности и качества активов банков, которые связаны с политической нестабильностью и социальной напряженностью после президентских выборов», — сказано в обзоре.

Среди основных рисков для ликвидности и фондирования указанных банков Moody’s называет снятие депозитов населением. «Усилившиеся социальные волнения могут значительно подорвать доверие вкладчиков к банкам и вызвать всплеск изъятия депозитов», — считают аналитики. При этом депозиты населения — важный источник фондирования для белорусских банков, они составляют 36% от общего объема обязательств системы.

В агентстве не называют точный объем оттока вкладов, но ссылаются на данные банков, согласно которым отток был умеренным и не превысил 10% общего объема депозитов физлиц. Кроме того, потери в фондировании частично были компенсированы притоком средств корпоративных клиентов.

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Наибольший риск для ликвидности рейтингуемых банков связан с вероятностью «значительного снятия депозитов в иностранной валюте», считают в агентстве. На 1 июля 2020 года 58% депозитов в белорусских банках были в иностранной валюте. В трех из рейтингуемых Moody’s банках ликвидные активы в иностранной валюте покрывали лишь 52–67% краткосрочных обязательств в иностранной валюте. «При этом эти ликвидные активы представляли собой по большей части государственные или квазигосударственные облигации, которым сейчас не достает ликвидности, так как чаще всего они торгуются на локальном рынке и упали в цене на фоне политической неопределенности», — отмечается в обзоре.

банки, Беларусь, Moody’s
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