Банкиры опасаются роста инфляции из-за повышения минзарплаты

Повышение на 6% минимальной зарплаты в Украине с 1 сентября 2020 года вряд ли отразится на решении об учетной ставке, однако ее увеличение на 20% с нового года является важным проинфляционным фактором, который будет влиять на решение о ставке, считают банкиры, опрошенные агентством «Интерфакс-Украина».

«Эффект от повышения минимальной заработной платы имеет определенный временной лаг. Следовательно, в этом году он будет минимальным и в большей степени проявится уже в следующем году, что может создать предпосылки изменения монетарной политики», — считает заместитель председателя правления банка «Кредит Днепр» Оксана Шведа.

Как сообщил директор департамента стратегии Кредобанка Роман Лепак, повышение минимальной заработной платы с сентября будет приниматься Нацбанком Украины (НБУ) во внимание, поскольку может потенциально привести к ускорению инфляции.

Вместе с тем он отметил, что повышение составляет менее 6%, в связи с чем оно не будет иметь значительного влияния на рост потребительских цен на фоне замедления повышения зарплат во время карантина.

«Однако при анонсированном правительством повышении минимальной зарплаты на 20% с 1 января, это уже более заметно отразится на инфляции и потребует от НБУ перехода к более сдержанной монетарной политике, то есть некоторого повышения учетной ставки в первом квартале 2021 года», — считает Лепак.

По мнению директора корпоративного бизнеса Райффайзен банка Аваль Руслана Спивака, повышение минимальной зарплаты в сентябре, скорее, повлияет на удерживание учетной ставки на прежнем уровне.

«Просмотр минимальной зарплаты с сентября 2020 года не является очень значительным и существенно не изменит инфляционную траекторию, поэтому сам он вряд ли повлияет на обоснование решения по учетной ставке», — считает исполнительный директор Национальной ассоциации банков Украины (НАБУ) Елена Коробкова.

Соответствующее мнение разделяет и CFO Укрэксимбанка Сергей Ермаков. «Повышение минимальной зарплаты не будет иметь никакого влияния на учетную ставку», — считает он.

Вместе с тем, по словам главного экономиста Креди Агриколь Банка Александра Печерицына, повышение минимальной заработной платы возымеет определенный эффект на ускорение инфляции, а также будет отслеживаться центробанком в течение предстоящих просмотров учетной ставки.

По мнению главного менеджера по макроэкономическому анализу казначейства Райффайзен Банка Аваль Сергея Колодия, повышение минимальной зарплаты до 5 тыс. грн выступает дополнительным проинфляционным фактором и, соответственно, усиливает аргументацию относительно сохранения учетной ставки на неизменном 6%-ном уровне.

«Следующие этапы повышения минимальной зарплаты с 1 января 2021 года до 6 тыс. грн и с 1 июля 2021 года — до 6,5 грн создают значительные проинфляционные ожидания», — добавил он.