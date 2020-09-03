Лукашенко заявил о перехвате тайного разговора Варшавы с Берлином об отравлении Навального

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил в четверг о перехвате разговора Берлина и Варшавы, который свидетельствует о том, что информация об отравлении блогера Алексея Навального была фальсификацией. По словам белорусского президента, сведения будут переданы российской ФСБ.

«До выступления Меркель — она заявила, что ему, Навальному, хотели закрыть рот — мы перехватили разговор. Мы так понимаем, Варшава разговаривает с Берлином, — сказал Лукашенко на встрече с председателем правительства России Михаилом Мишустиным. — Перехватила наша радиоэлектронная военная разведка. Поскольку там (на западных рубежах Беларуси — Ред.) развернуты части, и мы, конечно, ведем и в радиосфере противоборство с натовцами».

«Мы перехватили интересный разговор, который — я вам дам почитать его, мы подготовим и направим в ФСБ — отчетливо говорит о том, что это фальсификация. Никакого отравления Навального не было», — добавил Лукашенко.