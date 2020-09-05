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Трамп хочет проверить выводы Германии об отравлении Навального

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Трамп хочет проверить выводы Германии об отравлении Навального

Президент США Дональд Трамп заявил, что у него нет поводов сомневаться в выводах немецких врачей об отравлении российского оппозиционера Алексея Навального, однако США только предстоит изучить «цифры и документы» дела. Об этом он сказал на брифинге в Белом доме.

«Нет, у меня нет поводов. Я слышал, что Германия дает это как определенные или почти определенные выводы, но мы еще их не видели», — сказал Трамп. По его словам, власти США получат «много документов» об отравлении «в ближайшие несколько дней».

Также президент отметил, что нормально воспринимает то, что Германия заявила о намерении рассмотреть ограничения в отношении России из-за ситуации с Навальным.

Навальному стало плохо на борту самолета, когда он летел из Томска в Москву 20 августа. Лайнер совершил экстренную посадку в Омске, Навального доставили в местную больницу, где он впал в кому. Спустя два дня Навального перевезли в Берлин, где его положили в клинику «Шарите».

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2 сентября правительство Германии сообщило, что в организме Навального нашли яд из группы «Новичок». В тот же день канцлер страны Ангела Меркель выступила с заявлением, в ходе которого указала, что Навального хотели заставить молчать, а Москве предстоит ответить «на сложные вопросы». В правящем блоке ХДС/ ХСС допустили, что против России из-за ситуации с Навальным могут быть введены санкции. Также введение ограничений допустил Евросоюз.

Алексей Навальный, Дональд Трамп
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Комментарии (1)
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Гость
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Vladimir Bezpalko
Vladimir Bezpalko 2 минуты назад

UA . СУДЬБА НАВАЛЬНОГО ЦЕ СУДЬБА ЛЮДСТВА.........БОГ РУСЬ ЛЮДСТВО ДІТИ ВНУКИ.........

UA . СВЯТАЯ КИЇВСЬКАЯ РУСЬ СВЯТІ КНЯЗЬ ВОЛОДИМИР І КНЯГИНЯ ОЛЬГА ЛЮДСТВО ДІТИ І ВНУКИ КОРІННИХ НАРОДІВ СВІТУ ПРЕЗИДЕНТ БАЙДЕН ЦЕ ТЕ ЩО В СЕРЦІ РУСІВ І ЛЮДСТВА КАТИ ЄВРЕЙСЬКОРОСІЙСЬКОГО КАГАЛУ РОСІЯНИН ПУТІН БІЛОРУС ЯНУКОВИЧ АНТИХРИСТ ОБАМА ЄВРЕЇ ВАЛЬЦМАНОПОРОШЕНКО ЗЕЛЕНСЬКИЙ РАЗУМКОВ ШМИГАЛЬ СОРОС БІЛЛ ГЕЙТС РОКФЕЛЛЕР ЦЕ ТЕ ЩО ЛЮДСТВО МАЄ В ЗАДНИЦІ.........БОГ РУСЬ ЛЮДСТВО ДІТИ ВНУКИ.........

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