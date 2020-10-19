Навальный осудил молчание Трампа по поводу его отравления

Оппозиционный политик Алексей Навальный в интервью CBS News обратил внимание, что президент США Дональд Трамп официально не осудил его возможное отравление, в отличие от лидеров Германии и Франции.
«Я заметил, что Трамп этого не сделал», — сказал он. По словам политика, «чрезвычайно важно, чтобы каждый, в первую очередь президент США, выступил против применения химического оружия в XXI веке».
В сентябре Трампа из-за отсутствия реакции на произошедшее с Навальным раскритиковал его оппонент, кандидат в президенты от демократов Джо Байден. «Его молчание — соучастие», — заявил он тогда, назвав отравление российского политика попыткой заставить его замолчать.
По словам Навального, он был отравлен в томской гостинице. Как именно это произошло, еще не ясно, но уже известно, что нервно-паралитическое вещество «Новичок» было на бутылке с водой, из которой отпил оппозиционер, заявил он. Политик считает, что его отравили новым типом «Новичка», и яд могли произвести только в России.
Навальный вновь повторил свое утверждение о том, что за его отравлением стоит президент Владимир Путин. Ранее оппозиционер заявлял об этом в интервью Der Spiegel.
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