В киевских больницах сейчас более 900 больных коронавирусом

У 244 жителей Киева обнаружили за прошедшие сутки коронавирус. Двое больных умерли, сообщил мэр города Виталий Кличко.
«Ситуация у нас, к сожалению, не улучшается. За минувшие сутки обнаружили еще 244 больных. Два человека умерли. Всего коронавирус унес жизни 242 киевлян. А подтвержденных случаев заболевания COVID-19 на сегодня в столице уже 15 276», — сказал Кличко во время онлайн пресс-конференции ву понедельник.
Среди заболевших: 138 женщин в возрасте от 19 до 81 года и семь девочек от пяти до 17 лет. А также 95 мужчин в возрасте от 18 до 96 лет и четверо мальчиков от 2 лет до 16. Заболели также 14 медиков.
В больницы столицы попали 24 пациента. Остальные — на самоизоляции, под контролем врачей.
Выздоровели за минувшие сутки 28 человек. Всего коронавирус преодолели 4 759 жителей Киева.
«Больше всего случаев заболевания обнаружили в Оболонском районе — 50, Дарницком- 36, Соломенском районе — 28 случаев», — отметил Кличко.
Мэр также сообщил, что в столичных больницах сейчас находятся 909 больных коронавирусом. 174 из них — в тяжелом состоянии, 12 — подключены к аппаратам ИВЛ.
«Хочу отметить, что в течение последних двух недель увеличилось количество больных, нуждающихся в госпитализации. Сегодня в стационарах столичных медучреждений лечатся 909 больных коронавирусом. Из них 14 детей. 174 пациента — в тяжелом состоянии, 234 получают кислородную поддержку, 12 — под аппаратами ИВЛ. Еще 97 пациентов находятся в больницах с подозрением на коронавирус», — сообщил Кличко.
Он отметил, что не отступает и пневмония. За минувшие сутки с таким диагнозом госпитализировали 30 пациентов. В общем воспаление легких в столичных медучреждениях сегодня лечат 460 больных.
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