Лукашенко заявил, что Путин просил его поддержать Зеленского

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что российский коллега Владимир Путин просил его «по-отечески» поддержать Владимира Зеленского после избрания того президентом Украины.
В интервью российским СМИ, которое передал в среду телеканал RT, Лукашенко выразил сожаление по поводу того, что Украина присоединилась к странам Запада, оказывающим давление на Беларусь после начала акций протеста белорусской оппозиции. Он напомнил, что Беларусь поддерживала Украину, в том числе приняла у себя 160 тыс. беженцев после начала конфликта на Донбассе.
Лукашенко подтвердил, что Владимир Путин одобрил его поддержку Зеленского после избрания того президентом Украины. Лукашенко так описал свой разговор с российским лидером по поводу Зеленского: «Ты поговори с ним, он молодой. Ну, так, по-отечески. Я говорю: «Хорошо, я уже поговорил с ним».
Президент Беларуси рассказал, что он поехал в Украину на форум регионов двух стран и в беседе с Владимиром Зеленским постарался убедить его, что Россия не желает захватывать Украину, как утверждают в Киеве. «Я ему рассказал, что у Путина нет такой цели ...Многие такие жизненные вопросы, которые мы обсуждали, я с Зеленским обсуждал, убеждал его. Понимающий человек, ко мне хорошо относился», — прокомментировал Лукашенко свои контакты с президентом Украины.
Белорусский президент добавил, что заявления украинского руководства после начала протестов в Беларуси были сделаны под диктовку американцев.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016