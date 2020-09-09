Лукашенко заявил, что Путин просил его поддержать Зеленского

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что российский коллега Владимир Путин просил его «по-отечески» поддержать Владимира Зеленского после избрания того президентом Украины.

В интервью российским СМИ, которое передал в среду телеканал RT, Лукашенко выразил сожаление по поводу того, что Украина присоединилась к странам Запада, оказывающим давление на Беларусь после начала акций протеста белорусской оппозиции. Он напомнил, что Беларусь поддерживала Украину, в том числе приняла у себя 160 тыс. беженцев после начала конфликта на Донбассе.

Лукашенко подтвердил, что Владимир Путин одобрил его поддержку Зеленского после избрания того президентом Украины. Лукашенко так описал свой разговор с российским лидером по поводу Зеленского: «Ты поговори с ним, он молодой. Ну, так, по-отечески. Я говорю: «Хорошо, я уже поговорил с ним».

Президент Беларуси рассказал, что он поехал в Украину на форум регионов двух стран и в беседе с Владимиром Зеленским постарался убедить его, что Россия не желает захватывать Украину, как утверждают в Киеве. «Я ему рассказал, что у Путина нет такой цели ...Многие такие жизненные вопросы, которые мы обсуждали, я с Зеленским обсуждал, убеждал его. Понимающий человек, ко мне хорошо относился», — прокомментировал Лукашенко свои контакты с президентом Украины.

Белорусский президент добавил, что заявления украинского руководства после начала протестов в Беларуси были сделаны под диктовку американцев.