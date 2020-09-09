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Верховный суд остановил выполнение определения о взыскании $350 млн с ПриватБанка

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Верховный суд остановил выполнение определения о взыскании $350 млн с ПриватБанка

Верховный суд 8 сентября открыл производство по кассационной жалобе Кабинета министров на определение Печерского райсуда Киева от 9 февраля 2017 года об обязательстве ПриватБанка обслуживать депозиты компаний братьев Суркисов и одновременно, по ходатайству банка, остановил исполнение этого определения до окончания производства по делу.

Согласно сообщению пресс-службы ВС в Facebook в среду, удовлетворяя ходатайство ПриватБанка, суд также учел, что определением Печерского райсуда города Киева от 2 сентября 2020 года был установлен порядок выполнения определения того же суда от 9 февраля 2017 года в виде взыскания с ПриватБанка $347 млн в пользу компаний Суркисов.

"Коллегия судей признала обоснованность наступления рисков для заявителя до принятия решения судом кассационной инстанции по этому делу, а также вероятность затруднения поворота исполнения судебного решения в случае его отмены Верховным судом", – указывается в сообщении.

Пресс-служба ВС уточнила, что удовлетворяя ходатайство о приостановлении исполнения определения, суд не оценивает обоснованность поданной кассационной жалобы, а только устанавливает существование угроз для обеспечения баланса интересов сторон.

Как сообщалось, 2 сентября Печерский райсуд Киева полностью удовлетворил заявление компаний братьев Суркисов о порядке выполнения решения суда от 2017 года об обязательстве ПриватБанка обслуживать их депозиты, размешенные до национализации банка на счетах его кипрского филиала, и этот порядок предусматривает взыскание этих средств в пользу истцов. Общая сумма требований к банку, определенная судом, составляет $347,374 млн (из них около $102 млн – проценты, насчитанные по ставке 13% годовых). Суд также санкционировал принудительное списание средств и (или) арест имущества ПриватБанка в случае отказа выплачивать компаниям братьев Суркисов указанную сумму.

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Согласно позиции ПриватБанка, соответствующие договора компаний Суркисов на сегодня считаются выполненными, поскольку в 2016 году при проведении национализации они были обменены на акции дополнительной эмиссии.

В конце 2016 года во время национализации ПриватБанка денежные средства, размещенные семьей Суркисов и их компаниями на депозитных счетах ПриватБанка и его филиалов, попали под процедуру bail-in, так как Суркисы были признаны связанными с ПриватБанком лицами.

ПриватБанк, Верховный суд, Григорий Суркис, Игорь Суркис
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