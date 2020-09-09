Черновцы собираются судиться с правительством из-за попадания города в «красную» зону

Как сообщает пресс-служба горсовета, в среду жители Черновцов собрались на митинг «Нет дистанционному обучению!». В частности, люди просили власти разрешить открыть школы и детсады.

«Для нас важно защитить наших директоров и учителей от давления центральной власти и полиции. Они действительно боятся наложения штрафов — 17 тыс. или 34 тыс. Поэтому я думаю, что нам всем обязательно их надо поддержать », - сказал секретарь городского совета Василий Продан.

Также чиновник добавил, что Черновицкий горсовет планирует подать в суд на Кабмин с требованием отменить установление на территории города «красной» карантинной зоны.