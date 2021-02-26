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В Черновцах с 27 февраля вводят карантин «красной» зоны

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В Черновцах с 27 февраля вводят карантин «красной» зоны

Черновицкая областная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) приняла решение о введении на территории региона карантинных ограничений «красного» уровня из-за стремительного распространения коронавируса.

Как сообщает пресс-служба Черновицкого городского совета в пятницу, карантин в регионе усиливается с 00:00 27 февраля, и продлится, как минимум, до 10 марта.

«Под запретом: прием посетителей заведения общественного питания (баров, ресторанов, кафе и т.п.); прием посетителей в развлекательных зонах ТРЦ и других заведениях развлекательной деятельности; прием посетителей учреждении культуры и проведения культурных массовых мероприятий; проведение всех массовых (развлекательных, спортивных, социальных, рекламных и других) мероприятий; посещения учебных заведений всех типов и форм собственности ее соискателями, кроме соискателей заведении дошкольного образования и специального образования», — говорится в сообщении, опубликованном в Facebook.

При этом, в нем уточняется, что в период действия карантинных ограничений будет разрешена адресная доставка заказов и заказ на вынос в заведениях общественного питания, а также работа автоконцертов, автокинотеатров, историко-культурных заповедников, субъектов хозяйствования, деятельность которых связана с производством аудиовизуальных произведений, в частности осуществление кино- и видеосъемки, при условии ограничения доступа к месту съемки (съемочной площадке) посторонних лиц и использования персоналом, кроме актеров (во время съемочного процесса), привлеченным к производству аудиовизуального произведения, средств индивидуальной защиты, в частности респираторов и защитных масок, закрывающих рот и нос, в том числе изготовленных самостоятельно.

Также разрешается проведение официальных спортивных мероприятий, включенных в Единый календарный план физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий Украины и матчей командных игровых видов спорта профессиональных спортивных клубов без зрителей при условии соблюдения участниками таких мероприятий соответствующих санитарных и противоэпидемических мероприятий и осуществления обязательного ежедневного контроля за состоянием здоровье участников.

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Как сообщалось, «красный» уровень область будет вводиться, если есть превышение хотя бы двух коронавирусных показателей на протяжении трех дней подряд. На этом уровне вводятся жесткие карантинные ограничения — практически такие же, как при январском карантине.

В частности, запрещается:

— работа общепитов, кроме адресной доставки и заказов на вынос;

— работа ТРЦ и других развлекательных заведений, кинотеатров, театров;

— работа заведений образования, кроме детских садов и начальных классов школ;

— работа непродовольственных рынков и магазинов, спортзалов, бассейнов и фитнес-центров;

— проведение массовых мероприятий, кроме официальных спортивных мероприятий и матчей командных игровых видов спорта без зрителей;

— работа заведений культуры, кроме историко-культурных заповедников, проведения кино- и видеосъемки.

В то же время, будут работать банки, АЗС, ветеринарные магазины, аптеки, все продовольственные магазины.

«Красный» уровень в области будет вводиться комиссией по ТЭБ и ЧС, ограничения вводятся на протяжении 48 часов после его внедрения.

Черновцы, карантин
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Пятница, 26 февраля 2021
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