В Черновцах с 27 февраля вводят карантин «красной» зоны

Черновицкая областная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) приняла решение о введении на территории региона карантинных ограничений «красного» уровня из-за стремительного распространения коронавируса.

Как сообщает пресс-служба Черновицкого городского совета в пятницу, карантин в регионе усиливается с 00:00 27 февраля, и продлится, как минимум, до 10 марта.

«Под запретом: прием посетителей заведения общественного питания (баров, ресторанов, кафе и т.п.); прием посетителей в развлекательных зонах ТРЦ и других заведениях развлекательной деятельности; прием посетителей учреждении культуры и проведения культурных массовых мероприятий; проведение всех массовых (развлекательных, спортивных, социальных, рекламных и других) мероприятий; посещения учебных заведений всех типов и форм собственности ее соискателями, кроме соискателей заведении дошкольного образования и специального образования», — говорится в сообщении, опубликованном в Facebook.

При этом, в нем уточняется, что в период действия карантинных ограничений будет разрешена адресная доставка заказов и заказ на вынос в заведениях общественного питания, а также работа автоконцертов, автокинотеатров, историко-культурных заповедников, субъектов хозяйствования, деятельность которых связана с производством аудиовизуальных произведений, в частности осуществление кино- и видеосъемки, при условии ограничения доступа к месту съемки (съемочной площадке) посторонних лиц и использования персоналом, кроме актеров (во время съемочного процесса), привлеченным к производству аудиовизуального произведения, средств индивидуальной защиты, в частности респираторов и защитных масок, закрывающих рот и нос, в том числе изготовленных самостоятельно.

Также разрешается проведение официальных спортивных мероприятий, включенных в Единый календарный план физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий Украины и матчей командных игровых видов спорта профессиональных спортивных клубов без зрителей при условии соблюдения участниками таких мероприятий соответствующих санитарных и противоэпидемических мероприятий и осуществления обязательного ежедневного контроля за состоянием здоровье участников.

Как сообщалось, «красный» уровень область будет вводиться, если есть превышение хотя бы двух коронавирусных показателей на протяжении трех дней подряд. На этом уровне вводятся жесткие карантинные ограничения — практически такие же, как при январском карантине.

В частности, запрещается:

— работа общепитов, кроме адресной доставки и заказов на вынос;

— работа ТРЦ и других развлекательных заведений, кинотеатров, театров;

— работа заведений образования, кроме детских садов и начальных классов школ;

— работа непродовольственных рынков и магазинов, спортзалов, бассейнов и фитнес-центров;

— проведение массовых мероприятий, кроме официальных спортивных мероприятий и матчей командных игровых видов спорта без зрителей;

— работа заведений культуры, кроме историко-культурных заповедников, проведения кино- и видеосъемки.

В то же время, будут работать банки, АЗС, ветеринарные магазины, аптеки, все продовольственные магазины.

«Красный» уровень в области будет вводиться комиссией по ТЭБ и ЧС, ограничения вводятся на протяжении 48 часов после его внедрения.