Черновцы откроют детские сады, несмотря на «красную» зону

На заседании исполнительного комитета Черновицкого городского совета приняли решение возобновить работу детских садов, которые закрылись в понедельник, 19 октября, из-за попадания города в красную зону карантина.
Об этом сообщает корреспондент Укринформа.
«Сегодня у нас не открылись детские сады. Позиция управления образования — есть требование Государственной комиссии по ТЭБ и ЧС, однако нет другого решения со стороны органа местного самоуправления. Соответственно, предлагаю, учесть предложение председателя профильного комитета Верховной Рады Сергея Бабака. По его словам, даже при наихудшем сценарии, закрывать детские сады и младшие классы школы не стоит», — заявил во время заседания исполкома секретарь и. о. мэра Черновцов, секретарь горсовета Василий Продан.
Члены исполкома проголосовали за то, чтобы разрешить работу детских садов в условиях заполненности дошкольных учреждений детьми не более, чем на 60%.
Детские сады в Черновцах могут открыться уже с завтрашнего дня, 20 октября.
Как сообщалось, Государственная комиссия ТЭБ и ЧС обновила эпидемическое зонирование. В красный уровень эпидемической опасности отнесли 9 областных центров, среди которых и Черновцы.
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