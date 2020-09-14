Войти
Лукашенко хочет «тесней держаться со старшим братом»
дружба народов
Лукашенко хочет «тесней держаться со старшим братом»
Трамп сокращает отставание от Байдена
выборы
Трамп сокращает отставание от Байдена

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

регионы
RSS

Черновицкий горсовет хочет через суд отменить установление в городе «красной» карантинной зоны

230
Черновицкий горсовет хочет через суд отменить установление в городе «красной» карантинной зоны

Черновицкий городской совет направил в Окружной административный суд Киева исковое заявление к правительству с требованием отменить установление на территории города «красной» карантинной зоны.

Как сообщает пресс-служба горсовета, исковое заявление о признании противоправными и недействительными отдельных пунктов постановления Кабинета министров Украины от 22.07.2020 года № 641 "Об установлении карантина и внедрении усиленных противоэпидемических мероприятий на территории с широким распространением острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV- 2 «(с изменениями и дополнениями).

«В частности, в документе говорится об отмене пунктов 10-16 постановления Кабмина № 641. Соответствующее исковое заявление подписано секретарем городского совета Василием Проданом», — сказано в сообщении.

Как сообщалось, Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) установила новое эпидемическое зонирование в Украине с 14 сентября.

Так, в «красную зону» отнесены:

— город Чоп Закарпатской области; Ивано-Франковск, Коломыя, Калуш, Косовский и Тысменицкий районы Ивано-Франковской области;

— Самборский и Пустомытовский районы Львовской области;

— города Беляевка, Измаил и Болградский район Одесской области;

— город Дубно Ривненской области;

— города Тернополь, Бережаны и Чертков, Бережанский, Бучачский, Гусятинский, Залищицкий, Збаражский, Монастырисский, Теребовлянский, Тернопольский и Чертковский районы Тернопольской области;

— Великобурлукский район Харьковской области;

— город Славута и Волочисский район Хмельницкой области;

— город Канев Черкасской области;

— город Черновцы, Герцаевский, Кельменецкий, Кицманский, Новоселицкий и Сторожинецкий районы Черновицкой области;

— город Нежин, Бобровицкий и Носовский районы Черниговской области.

Черновцы, карантин, коронавирус
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Понедельник, 14 сентября 2020
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Адам Белл
Адам Белл
врач и предприниматель

Недостаток времени — иллюзия

Давление времени пронизывает нашу жизнь на всех уровнях, но оно служит ясной цели: заставляет нас вовремя выполнять работу, побуждает побивать личные рекорды в тренажерном зале и упорядочивает процесс приготовления пищи. Дедлайны также могут увеличить производительность труда за счет повышения мотивации к выполнению задачи. Но давление времени может отнять у мозга ограниченные ресурсы и ухудшить нашу производительность во всем, от пилотирования самолетов до творческого мышления. Как же быть? Возможно, нужно поработать с восприятием времени.
Богдан Данилишин
Богдан Данилишин
председатель Совета НБУ, министр экономики (2007-2010 гг.)

Украинская экономика: текущее состояние и перспективы до конца года

Ситуация в экономике Украины продолжает оставаться сложной. По оперативным данным Госстата снижение ВВП Украины во 2 квартале 2020 составил 11,4% г/г, снижение промышленного производства за январь-июль - 7,7%. Инфляционная динамика как на потребительском рынке, так и в производственном секторе подтверждает глубину кризисных явлений, связанных с устойчивым снижением спроса в экономике.
Сергей Саливон
Сергей Саливон
экономический эксперт

Обратите внимание на новую идеологию санкций Кремля

Обратите внимание, что у российских санкций-2020 - новая идеология. Давайте просто сравним с санкционными списками за нобярь-2018 и декабрь-2018 - налицо серьезная разница. Самый главный вывод - в санкционном списке нет никого из «зеленых».
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016