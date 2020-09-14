Черновицкий горсовет хочет через суд отменить установление в городе «красной» карантинной зоны

Черновицкий городской совет направил в Окружной административный суд Киева исковое заявление к правительству с требованием отменить установление на территории города «красной» карантинной зоны.
Как сообщает пресс-служба горсовета, исковое заявление о признании противоправными и недействительными отдельных пунктов постановления Кабинета министров Украины от 22.07.2020 года № 641 "Об установлении карантина и внедрении усиленных противоэпидемических мероприятий на территории с широким распространением острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV- 2 «(с изменениями и дополнениями).
«В частности, в документе говорится об отмене пунктов 10-16 постановления Кабмина № 641. Соответствующее исковое заявление подписано секретарем городского совета Василием Проданом», — сказано в сообщении.
Как сообщалось, Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) установила новое эпидемическое зонирование в Украине с 14 сентября.
Так, в «красную зону» отнесены:
— город Чоп Закарпатской области; Ивано-Франковск, Коломыя, Калуш, Косовский и Тысменицкий районы Ивано-Франковской области;
— Самборский и Пустомытовский районы Львовской области;
— города Беляевка, Измаил и Болградский район Одесской области;
— город Дубно Ривненской области;
— города Тернополь, Бережаны и Чертков, Бережанский, Бучачский, Гусятинский, Залищицкий, Збаражский, Монастырисский, Теребовлянский, Тернопольский и Чертковский районы Тернопольской области;
— Великобурлукский район Харьковской области;
— город Славута и Волочисский район Хмельницкой области;
— город Канев Черкасской области;
— город Черновцы, Герцаевский, Кельменецкий, Кицманский, Новоселицкий и Сторожинецкий районы Черновицкой области;
— город Нежин, Бобровицкий и Носовский районы Черниговской области.
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