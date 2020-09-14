Российский министр Лавров отменил визит в Берлин

МИД России объявил об отмене визита министра иностранных дел Сергея Лаврова в Берлин на церемонию закрытия перекрестного года научно-образовательных партнерств. Об этом сообщает пресс-служба министерства.

Отмену визита в МИДе объяснили изменениями в графике главы МИД Германии Хайко Мааса: он не будет участвовать в церемонии, а длительность переговоров с Лавровым составит только полтора часа.

«3 сентября германская сторона уведомила об изменениях в рабочем графике Мааса, в связи с чем его участие в церемонии отменяется, а на двусторонние переговоры отводится лишь полтора часа. Таким образом, первоначальная и основная цель поездки С.В. Лаврова в столицу Германии оказалась неактуальной, а предложенный формат двусторонних переговоров — сильно урезанным», — говорится в сообщении.

Отметим, что в настоящее время в берлинской клинике лежит российский политик Алексей Навальный, при этом немецкая сторона заявляет, что он был отравлен в России ядом «Новичок» и требует у РФ объяснений по этому поводу.