Аналитики The Economist предрекают Байдену победу на выборах президента США

До выборов президента США осталось 49 дней. Аналитики журнала The Economist считают, что шансы кандидата от Демократической партии Джо Байдена на победу выше, чем у действующего главы государства Дональда Трампа, который баллотируется от Республиканской партии.

Согласно прогнозу, Бадену дают 84% шансов на победу в коллегии выборщиков и 97% на победу во всеобщем голосовании. Его показатели за неделю увеличились на один процент после недели снижения.

Анализ данных опросов, экономики и демографических показателей для прогнозирования выборов в США в 2020 году показывает, что Байден может набрать 334 голоса выборщиков. Это на один голос больше, на семь дней назад.

Для победы на выборах президента кандидату необходимо набрать 270 голосов из 538.

Аналитики считают, что Трамп получит 204 голоса коллегии. Ему дают всего 15 процентов на победу в коллегии выборщиков и три процента на победу в общенациональном голосовании.

При этом опросы показывают, что на общенациональном уровне Трамп сократил свое отставание от Байдена до пяти процентов.

В предвыборной гонке в США Байден опережает Трампа почти во всех ключевых штатах, где может решиться итог выборов президента Соединенных Штатов.