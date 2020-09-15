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Зеленский не исключает Майдана в Беларуси

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Зеленский не исключает Майдана в Беларуси

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что поддерживает белорусский народ в его борьбе за свободу и демократию, без насилия и агрессии, а власть Беларуси должна идти с народом на диалог.

В интервью австрийской газете Wiener Zeitung, отвечая на вопрос о том, можно ли сравнить сегодняшние события в Беларуси с «Оранжевой революцией» или Евромайданом в Украине и может ли Беларусь стать «новым геополитическим полем битвы между Западом и Россией», Зеленский сказал: «Я не знаю этого. Но я однозначно поддерживаю белорусский народ. Люди борются за свободу и демократию, без агрессии и насилия. Никто не бросает камни, никто не поджигает здания. Со многими демонстрантами жестоко обращается государство. Для меня важно, чтобы там не было „кровавой бани“. Если государство откажется вести диалог с народом, Беларусь может получить что-то вроде Майдана».

Зеленский отметил, что он пока не видит символического лидера, вокруг которого могут сплотиться белорусы, но указал, что не является «специалистом по Беларуси».

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«В любом случае важно, чтобы белорусы сами решали свое будущее. Ни одна страна не может вмешиваться во внутренние дела другой страны», — подчеркнул он.

Президент также указал, что украинцы всегда поддерживали дружеские отношения с белорусским народом.

«И в любом случае люди будут существовать дольше, чем политики во главе государства», — добавил он.

Беларусь, Владимир Зеленский
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