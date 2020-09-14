В проект бюджета заложен рост доходов на 9,4%, расходов – на 5,1%

В проекте госбюджета на 2021 год Минфин заложил рост доходов на 9,4%, расходов — на 5,1%. Об этом сообщил глава Министерства финансов Украины Сергей Марченко во время пресс-конференции.
«Доходы предусматриваются на уровне 1,071 трлн грн, расходы — 1,35 трлн грн», — сказал он, представляя проект госбюджета на пресс-конференции в Киеве в понедельник.
По словам Марченко, основной прирост доходов предусматривается на счет более эффективного администрирования налога на добавленную стоимость (НДС), а также роста поступлений от приватизации и активизации деятельности таможенных органов.
При этом Минфин в проект госбюджета-2021 заложил предельный дефицит 270 млрд грн. Предельный объем гарантированного долга — 304 млрд грн.
Среди основных приоритетов проекту госбюджета-2021 — повышение минимальной зарплаты (на это предусмотрено 41,4 млрд грн), качественное образование (+34 млрд грн), доступная медицина (+27,5 млрд грн), в том числе 2,6 млрд грн на COVID-вакцинацию.
Также среди приоритетов — современная культура (+2,8 млрд грн), помощь пенсионерам 75+ (+ 2,4 млрд грн), и поддержка спорта высших достижений (расходы увеличены в 2,7 раза).
Всего на борьбу с COVID предусматривается выделение 19,4 млрд грн, при этом, как заявил Марченко, COVID-фонда в 2021 году больше не будет.
На цифровизацию государства и развития портала «Дія» выделят 2,9 млрд грн, на дороги — 150 млрд грн, на новые вагоны и электрификацию железной дороги — 3,3 млрд грн.
Среднегодовой курс доллара к гривне ожидается на уровне 29,1 гривни за доллар.
Кроме этого, среди приоритетов — надежная безопасность и оборона (267,2 млрд грн), большое строительство (дороги, + 20,7 млрд грн), состоятельные регионы (+3 млрд грн), +1,4 млрд грн на масштабную цифровизацию экономики.
В проект госбюджета-2021 закладывается размер среднемесячной зарплаты в 13 632 грн, уровень безработицы — на уровне 9,2%.
Номинальный ВВП закладывается на уровне 4 505,9 млрд грн.
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Ранее сообщалось, что Кабинет министров утвердил сегодня проект закона о госбюджете Украины на 2021 год.
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