В Европе началась вторая волна коронавируса, Израиль первым вернул повторный карантин

Больше половины европейских стран сообщают о приросте заболевших на 10% за последние две недели. Эти данные со ссылкой на пресс-конференцию ВОЗ приводит CNN.

«То, что мы сейчас переживаем — начало второй волны», — заявил канцлер Австрии Себастьян Курц в прошлое воскресенье. В десятых числах сентября число новых случаев в Австрии перевалило за 800. Такого не было в стране с марта. Рекорды по числу новых случаев за день также недавно зафиксиовали в Чехии и во Франции. Напряженная ситуация в Испании: там на 100 тысяч жителей — 268 зараженных. Это больше, чем во время первой волны в апреле. Вторая волна затронула не только Европу. В Израиле, где ситуация с коронавирусом в мае стабилизировалась и заболевших почти не было, число инфицированных начало расти летом и к середине сентября достигло 4764 в день.

Судя по всему, в этот раз чаще заражаются молодые люди, а болезнь у них протекает легче. Так, в Испании преимущественно болеют люди до 40 лет, при этом и болезнь протекает гораздо легче, чем у пожилых. Вместе с возрастом снизилась и летальность — в весенний пик в стране умирало в среднем 700 человек в день, а теперь — около 70. Коронавирус в Великобритании тоже «помолодел» — им чаще болеют люди от 18 до 24 лет. Во Франции средний рост заболевших — 32 года. Смертность тоже низкая — за последний месяц в день умирало максимум 16 человек.

Власти реагируют на ситуацию по-разному. Израиль первым в мире решился ввести повторный карантин на три недели. В этот период не будут работать школы, рестораны, кафе, торговые и развлекательные центры. Из дома нельзя будет выходить дальше чем на 400 м.

В Великобритании вступило в силу «правило шести» — теперь там запрещено собираться группами больше шести человек в общественных местах. Во Франции ужесточили ограничения в «красных зонах» (где зараженных больше всего): обязали носить маски во всех общественных местах и соблюдать социальное дистанцирование.

В Испании пока не вводят новые общенациональные ограничения, хотя в некоторых регионах власти настаивают на ношении масок и запрещают собираться группами больше десяти человек.