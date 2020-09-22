Шмыгаль написал письмо МВФ

Кабинет министров направил письмо в адрес директора-распорядителя Международного валютного фонда Кристалина Георгиева с обращением о начале работы в онлайн-режиме миссии в Украине.
Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль 21 сентября во время онлайн-встречи с директором Европейского департамента МВФ Альфредом Каммером.
Также на встрече присутствовали министр финансов Сергей Марченко и глав Национального банка Кирилл Шевченко.
Шмыгаль поздравил Каммера с недавним назначением на должность и заверил, что продолжение сотрудничества с МВФ является одним из важных приоритетов работы и президента, и правительства.
«Украина высоко ценит всестороннюю поддержку МВФ, предоставляемой в непростые для всего мира времена», — сказал премьер-министр.
Напомним, министр финансов Сергей Марченко заявил, что сотрудничество с МВФ является обязательным для Украины в 2021 году, в то же время он не располагает данными, что следующий транш МВФ может поступить в декабре 2020-го.
Глава НБУ Кирилл Шевченко заявлял, что свежий макропрогноз Нацбанка построен на предположении, что второму траншу от МВФ в этом году быть.
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