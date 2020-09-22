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Зеленский обвинил Россию в желании поделить мир на сферы влияния

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Зеленский обвинил Россию в желании поделить мир на сферы влияния

Президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении по случаю 75-летия Генеральной Ассамблеи ООН заявил, что Россия пытается вернуться к разделению сфер влияния в мире.

По словам главы государства, создание ООН стало символом того, что человечество выучило трагический урок Второй мировой войны. Однако, как отметил Зеленский, ситуация на Донбассе и аннексия Крыма доказывают, что этот урок не был усвоен.

«Напомню, что это не только война в Украине. Это война в Европе. И это не просто посягательство на суверенитет независимого государства, это похоже на попытку вернуться к разделению сфер влияния в мире», — заявил президент.

Зеленский указал, что 75 лет назад тяжелые и нестабильные послевоенные времена объединили государства-основатели, побудив их отказаться от противоречий, чтобы построить лучший мир. «Мир мира, уважения, верховенства международного права, прав человека и правды. Но, к сожалению, мы должны признать, что мир 21-го века полон конфликтов, агрессии, диктатуры и нарушений прав человека», — отметил он.

Президент Украины считает, что современный мир так же сложен, как и 75 лет назад, а мирная жизнь и благополучие остаются ценностями, за которые люди проливают кровь в разных уголках планеты.

«За предыдущие 75 лет человечество взошло на самые высокие вершины, погружалось в глубочайшие впадины, осваивало космос и даже с помощью новых технологий может проводить заседания ООН удаленно. Итак, действительно ли мы не в состоянии остановить агрессию и войны? Действительно ли нам нужны новые кровавые уроки, чтобы переосмыслить наше существование на этой планете?», — спросил он.

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Зеленский отметил, что пандемия коронавируса в 2020 году стала шоком для всех стран, и необходимо использовать этот тревожный сигнал, чтобы положить конец разногласиям и объединить усилия для достижения кардинальных результатов.

«Не только вернуться к целям и принципам Устава ООН, но и приступить к их постоянному и полному выполнению. Начнем же сейчас! „Планеты Б“ у нас нет, мы живем здесь и только один раз», — призвал президент Украины.

Россия, ООН, Владимир Зеленский
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