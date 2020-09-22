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Владельца Idea Bank обвиняют в причастности к польской финансовой пирамиде

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Владельца Idea Bank обвиняют в причастности к польской финансовой пирамиде

Владельца и главу наблюдательного совета польского Idea Bank Лешека Чарнецкого обвиняют в обмане клиентов — мошенничестве, связанном с финансовой пирамидой GetBack.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на министра юстиции Польши Збигнева Зебро.

Отмечается, что польская прокуратура подала ходатайство об аресте Чарнецкого, а суд Варшавы заявил, что рассмотрит его в следующем месяце.

При этом, Зебро заявил, что если суд решит задержать Чарнецкого, Польша выдаст международный ордер на арест, поскольку сейчас он находится за границей.

По словам Зебро, Чарнецкий подозревается в мошенничестве, связанном с финансовой пирамидой GetBack.

По данным польского антимонопольного управления, в марте 2016 Idea Bank продавал своим клиентам облигации GetBack, из-за чего они понесли огромные убытки.

При этом преступление, в котором обвиняется владелец Idea Bank, предусматривает наказание 15 лет лишения свободы.

В то же время адвокат Чернецкого назвал обвинения абсурдными, добавив, что его клиент никогда не был членом правления GetBack или наблюдательного совета этой компании. А Idea Bank заявил, что хочет, чтобы все вопросы, связанные с GetBack и его финансовыми инструментами, были проанализированы и объяснены.

GetBack — польская коллекторская компания, которая покупала портфели долгов и занималась взысканием задолженностей в 2012-2018 годах. В 2017 году она вышла на Варшавскую биржу и начала продажу акций.

GetBack столкнулся с проблемами в 2018 году, когда приобрел большие портфели проблемных долгов по более высоким ценам, чем конкуренты, финансируя это за счет краткосрочных выпусков облигаций.

В 2018 году GetBack объявила о банкротстве. Суд возбудил ускоренную процедуру реструктуризации компании, а регулятор финрынка направил в прокуратуру сообщение о правонарушении в отношении деятельности компании.

Как отмечает FinClub, более 9000 поляков купили облигации компании, но не получили инвестированные средства обратно. Общий ущерб от махинаций оценивается в 2,5 млрд злотых (675 млн долларов).

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Деятельность GetBack считается одной из крупнейших афер в Польше за последние годы.

Напомним, в июне 2020 года польская компания Getin Holding S.A объявила о прекращении соглашения с Dragon Capital о продаже последний акций «Идея Банка» в связи с невыполнением условий.

Стороны не смогли согласовать коммерческие условия сделки в установленный договором срок, причиной этому стал экономический кризис.

мошенничество, Польша, Idea Bank
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