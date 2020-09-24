Китайские власти публично поддержали Лукашенко

Власти Китая уважают выбор, который сделал народ Беларусии. Об этом заявил в четверг на брифинге официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, комментируя состоявшуюся в среду церемонию инаугурации Александра Лукашенко.
«Мы уважаем выбор, который сделал народ Белоруссии», — сказал он. «Президентские выборы в Белоруссии являются внутренним делом этой страны», — подчеркнул Ван Вэньбинь, которого цитирует ТАСС.
Дипломат также указал на то, что «Китай решительно поддерживает усилия Беларуси по отстаиванию национальной безопасности, суверенитета, безопасности и развития». По его словам, КНР «выступает решительно против того, чтобы внешние силы создавали раскол и волнения в белорусском обществе».
Китай уверен, что под руководством Лукашенко Беларусь восстановит политическую стабильность. «Мы надеемся и верим, что под руководством Лукашенко Беларусь сможет восстановить политическую стабильность», — заявил Вэньбинь.
В среду в Минске прошла церемония инаугурации Александра Лукашенко. Оппозиция и страны Запада не признают его легетимность.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016