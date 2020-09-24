Китайские власти публично поддержали Лукашенко

Власти Китая уважают выбор, который сделал народ Беларусии. Об этом заявил в четверг на брифинге официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, комментируя состоявшуюся в среду церемонию инаугурации Александра Лукашенко.

«Мы уважаем выбор, который сделал народ Белоруссии», — сказал он. «Президентские выборы в Белоруссии являются внутренним делом этой страны», — подчеркнул Ван Вэньбинь, которого цитирует ТАСС.

Дипломат также указал на то, что «Китай решительно поддерживает усилия Беларуси по отстаиванию национальной безопасности, суверенитета, безопасности и развития». По его словам, КНР «выступает решительно против того, чтобы внешние силы создавали раскол и волнения в белорусском обществе».

Китай уверен, что под руководством Лукашенко Беларусь восстановит политическую стабильность. «Мы надеемся и верим, что под руководством Лукашенко Беларусь сможет восстановить политическую стабильность», — заявил Вэньбинь.

В среду в Минске прошла церемония инаугурации Александра Лукашенко. Оппозиция и страны Запада не признают его легетимность.