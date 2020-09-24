Великобритания введет санкции за нарушения прав человека в Беларуси, не дожидаясь решения ЕС

Великобритания введет санкции в отношении ответственных за серьезные нарушения прав человека в Беларуси. Об этом заявил в четверг глава МИД Соединенного Королевства Доминик Рааб на заседании британского парламента.
«Учитывая задержку в Брюсселе с введением санкций, учитывая мошенническую инаугурацию Лукашенко, я дал распоряжение санкционному отделу МИД подготовить санкции Магнитского против тех, кто виновен в серьезных нарушениях прав человека», — сказал глава ведомства, сообщив, что эта работа будет координироваться с США и Канадой.
«Поправка Магнитского» к закону о санкциях и борьбе с отмыванием денег была принята Палатой общин еще в мае 2018 года и вступила в силу в июле этого года. Она позволяет Лондону замораживать активы и запрещать выдачу виз иностранным лицам, причастным к коррупции и нарушениям прав человека. Поправка также подразумевает, что имена лиц, причастных к грубым нарушениям прав человека, будут обнародованы.
«Мы применим весь набор инструментов, который имеется в нашем распоряжении, чтобы привлечь Лукашенко и его режим к ответственности, мы призываем его принять участие в серьезном и заслуживающем доверия диалоге с оппозицией, с участием посредников, если необходимо, для содействия мирному разрешению нынешнего кризиса, которое бы отражало волю белорусского народа и уважало ее», — заметил глава МИД.
При этом Рааб повторил, что Великобритания не признает результатов прошедших в августе выборов. Он также обратил внимание на финансовую помощь белорусским организациям гражданского общества и независимым СМИ со стороны Лондона. «Я удвоил нашу финансовую помощь правозащитным группам, независимым СМИ и общественным группам, выделив дополнительные 1,5 млн фунтов на предстоящие два года», — сказал он.
23 сентября во Дворце независимости в Минске прошла церемония инаугурации Александра Лукашенко. Легитимность белорусского президента уже не признали многие страны Запада.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016