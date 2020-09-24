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Великобритания введет санкции за нарушения прав человека в Беларуси, не дожидаясь решения ЕС

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Великобритания введет санкции за нарушения прав человека в Беларуси, не дожидаясь решения ЕС

Великобритания введет санкции в отношении ответственных за серьезные нарушения прав человека в Беларуси. Об этом заявил в четверг глава МИД Соединенного Королевства Доминик Рааб на заседании британского парламента.

«Учитывая задержку в Брюсселе с введением санкций, учитывая мошенническую инаугурацию Лукашенко, я дал распоряжение санкционному отделу МИД подготовить санкции Магнитского против тех, кто виновен в серьезных нарушениях прав человека», — сказал глава ведомства, сообщив, что эта работа будет координироваться с США и Канадой.

«Поправка Магнитского» к закону о санкциях и борьбе с отмыванием денег была принята Палатой общин еще в мае 2018 года и вступила в силу в июле этого года. Она позволяет Лондону замораживать активы и запрещать выдачу виз иностранным лицам, причастным к коррупции и нарушениям прав человека. Поправка также подразумевает, что имена лиц, причастных к грубым нарушениям прав человека, будут обнародованы.

«Мы применим весь набор инструментов, который имеется в нашем распоряжении, чтобы привлечь Лукашенко и его режим к ответственности, мы призываем его принять участие в серьезном и заслуживающем доверия диалоге с оппозицией, с участием посредников, если необходимо, для содействия мирному разрешению нынешнего кризиса, которое бы отражало волю белорусского народа и уважало ее», — заметил глава МИД.

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При этом Рааб повторил, что Великобритания не признает результатов прошедших в августе выборов. Он также обратил внимание на финансовую помощь белорусским организациям гражданского общества и независимым СМИ со стороны Лондона. «Я удвоил нашу финансовую помощь правозащитным группам, независимым СМИ и общественным группам, выделив дополнительные 1,5 млн фунтов на предстоящие два года», — сказал он.

23 сентября во Дворце независимости в Минске прошла церемония инаугурации Александра Лукашенко. Легитимность белорусского президента уже не признали многие страны Запада.

Беларусь, Доминик Рааб
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