Трамп продолжает сокращать отставание от Байдена

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джозеф Байден опережает по уровню поддержки своего противника на предстоящих выборах Дональда Трампа на восемь процентных пунктов. Разрыв сократился на один процентный пункт за месяц, свидетельствуют опубликованные в воскресенье результаты опроса общественного мнения, проведенного по заказу телеканала NBC и газеты The Wall Street Journal.
Как выяснили социологи, 51% респондентов готов бы был голосовать за Байдена, если бы выборы проходили сейчас. 43% опрошенных отдали бы свои голоса республиканцу Трампу.
Преимущество демократа составляет восемь процентных пунктов по сравнению с девятью месяц назад и 11 в июле.
Выборы президента США намечены на 3 ноября.
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