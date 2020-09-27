Жителям Вильнюса раздадут таблетки на случай аварии на БелАЭС

Жителям Вильнюса с октября начнут раздавать таблетки йода. Об этом заявили в пресс-службе мэрии литовской столицы, передает радио LRT.
Бесплатный йодированный калий решили раздавать в качестве защиты щитовидной железы населению, проживающему в радиусе 100 км от Белорусской АЭС, расположенной рядом с городом Островец в Гродненской области.
Сейчас власти готовятся перевезти запас лекарств со склада центра по чрезвычайным ситуациям Минздрава в пять крупнейших аптечных сетей Вильнюса. Жителям столицы на первоначальном этапе раздадут 2,1 млн таблеток.
В общей сложности Минздрав страны выделил 4 млн таблеток для жителей 16 муниципалитетов. Они должны защитить граждан от радиоактивного йода в случае аварии на БелАЭС.
Электростанцию строят структуры российского «Росатома» с 2011 года в соответствии с подписанным соглашением между правительствами России и Беларуси. АЭС состоит из двух энергоблоков, первый из них планируют ввести в эксплуатацию в 2020 году, второй — в 2021.
В августе Литва направила ноту протеста в связи с подготовительными работами по запуску АЭС, которая находится в 50 км от Вильнюса. В Литве считают белорусскую станцию угрозой национальной безопасности и призывают остановить ее строительство до прохождения всех рекомендованных Евросоюзом стресс-тестов.
В мае на БелАЭС доставили ядерное топливо для реактора. Президент Александр Лукашенко сообщил, что запуск первого энергоблока состоится в ноябре.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016