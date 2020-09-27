Жителям Вильнюса раздадут таблетки на случай аварии на БелАЭС

Жителям Вильнюса с октября начнут раздавать таблетки йода. Об этом заявили в пресс-службе мэрии литовской столицы, передает радио LRT.

Бесплатный йодированный калий решили раздавать в качестве защиты щитовидной железы населению, проживающему в радиусе 100 км от Белорусской АЭС, расположенной рядом с городом Островец в Гродненской области.

Сейчас власти готовятся перевезти запас лекарств со склада центра по чрезвычайным ситуациям Минздрава в пять крупнейших аптечных сетей Вильнюса. Жителям столицы на первоначальном этапе раздадут 2,1 млн таблеток.

В общей сложности Минздрав страны выделил 4 млн таблеток для жителей 16 муниципалитетов. Они должны защитить граждан от радиоактивного йода в случае аварии на БелАЭС.

Электростанцию строят структуры российского «Росатома» с 2011 года в соответствии с подписанным соглашением между правительствами России и Беларуси. АЭС состоит из двух энергоблоков, первый из них планируют ввести в эксплуатацию в 2020 году, второй — в 2021.

В августе Литва направила ноту протеста в связи с подготовительными работами по запуску АЭС, которая находится в 50 км от Вильнюса. В Литве считают белорусскую станцию угрозой национальной безопасности и призывают остановить ее строительство до прохождения всех рекомендованных Евросоюзом стресс-тестов.

В мае на БелАЭС доставили ядерное топливо для реактора. Президент Александр Лукашенко сообщил, что запуск первого энергоблока состоится в ноябре.