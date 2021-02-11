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Европарламент потребовал приостановить запуск Белорусской АЭС

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Европарламент потребовал приостановить запуск Белорусской АЭС

Европарламент (ЕП) принял резолюцию, требующую приостановить запуск Белорусской АЭС в Островце из-за опасений, связанных с ее безопасностью. Голосование по документу состоялось в четверг на пленарной сессии ЕП в Брюсселе.

За документ выступили 642 депутата, 29 — проголосовали против, еще 21 человек воздержался.

«Депутаты Европарламента требуют приостановить запуск Белорусской атомной электростанции в Островце из-за серьезных опасений по поводу ее безопасности», — сообщили в ЕП.

Ранее в четверг еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон, выступая на дебатах в ЕП, сообщила, что эксперты Евросоюза завершили визит на АЭС рядом с городом Островец в Гродненской области Белоруссии для проведения стресс-тестов и готовят отчет по их результатам к началу марта.

Группа европейских регуляторов начала проведение стресс-тестов на БелАЭС во взаимодействии с Минском в 2018 году. Этот процесс должен подтвердить высший уровень безопасности станции, что позволит Беларуси беспрепятственно экспортировать электричество в страны ЕС, чему пытаются воспрепятствовать Литва и Польша. По их инициативе саммит ЕС, прошедший в декабре прошлого года, принял решение, что государства Евросоюза будут блокировать импорт в страны ЕС электричества с атомных электростанций за пределами сообщества, безопасность которых не соответствует требованиям ЕС.

Строительство АЭС в Беларуси ведется по российскому проект. БелАЭС будет состоять из двух энергоблоков мощностью 1 200 МВт каждый. Генподрядчиком выступает «Атомстройэкспорт» (входит в Росатом). 3 ноября 2020 года первый энергоблок БелАЭС был включен в объединенную энергосистему страны, а 7 ноября был выведен на мощность 400 МВт.

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21 декабря Минэнерго Беларуси сообщило о завершении этапа энергетического пуска. После проведенных испытаний турбогенератор первого энергоблока снова был подключен к энергосистеме с последующим набором мощности. БелАЭС было выдано разрешение на опытно-промышленную эксплуатацию первого энергоблока, и 12 декабря он был выведен на полную мощность. Тепловая мощность блока составляет 3 200 МВт, электрическая мощность — 1 170 МВт. Ожидается, что первый блок БелАЭС введут в промышленную эксплуатацию в 2021 году, второй — в 2022 году.

Европарламент, БелАЭС
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Четверг, 11 февраля 2021
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