Умер эмир Кувейта

Эмир Кувейта шейх Сабах аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах умер в возрасте 91 года. Об этом сообщил во вторник телеканал Al Arabiya со ссылкой на заявление канцелярии эмира.

До сегодняшнего дня он являлся одним из старейших государственных деятелей мира.

Сабах IV возглавлял эмират с 2006 года.