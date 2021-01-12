В МИД считают неуместным поучительный тон Лукашенко в адрес Зеленского

Глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что поучительный тон высказываний лидера Беларуси Александра Лукашенко в адрес президента Украины Владимира Зеленского неуместен. Об этом он сказал во вторник в эфире телеканала «1+1».
«Во-первых, президента Украины нет смысла ничему поучать, тем более Александру Лукашенко. Наш президент является самодостаточной политической фигурой, и все эти менторские нотки „старших товарищей“ являются абсолютно неуместными», — сказал министр.
Он назвал Лукашенко «известным персонажем», который «всегда славился своими харизматическими высказываниями». «Но чем дальше, тем более они являются оторванными от реальности вообще. Это можете считать официальной реакцией», — добавил Кулеба.
На днях Лукашенко заявил, что «не держит зла» на Зеленского и готов возобновить отношения с Украиной. «Я бы косо на него (Зеленского — Ред.) не смотрел. Снисходительно, косо, с презрением — никогда. Молодой человек, молодой президент. Обучаемый человек, я думаю. Я уверен в этом, он же здравый, нормальный человек», — сказал он в интервью.
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