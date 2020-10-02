Беларусь ввела ответные санкции против ЕС

Беларусь ввела ответные санкции в отношении ряда официальных лиц Евросоюза, сообщается на сайте МИД республики.
Ранее ЕС согласовал черный список из около 40 белорусских чиновников, которые, по его мнению, ответственны за фальсификацию выборов и нарушение прав человека в стране.
«В связи с принятыми ЕС визовыми санкциями в отношении ряда белорусских должностных лиц белорусской стороной с сегодняшнего дня вводится в действие ответный санкционный список», — говорится в сообщении МИД Беларуси.
В ведомстве пояснили, что черный список тех, кому запрещен въезд в страну, «действует также в рамках интеграционных объединений, в которые входит Беларусь».
«Дальнейшая раскрутка ЕС „санкционного маховика“ может привести к еще более серьезным последствиям, например — выходу Беларуси из совместных программ и проектов, пересмотру уровня и модальности дипломатического присутствия вплоть до решения о целесообразности сохранения дипломатических отношений», — предупредили в МИДе.
Выборы президента Беларуси завершились 9 августа. По официальным итогам, объявленным ЦИК, с результатом 80,1% голосов выиграл Александр Лукашенко. На пост президента он выдвигался шестой раз подряд.
Оппозиция обвинила власти в фальсификациях. По подсчетам штаба соперницы Лукашенко Светланы Тихановской, она набрала 70–80% голосов, а не 10,1%, как объявила ЦИК.
После выборов в Беларуси начались массовые акции протеста, которые продолжаются до сих пор.
В Евросоюзе итоги выборов в Белоруссии не признали и согласовали против ряда чиновников страны санкции, но сам президент в этот список не попал. По словам французского лидера Эмманюэля Макрона, принять ограничения против Лукашенко «означало бы оправдать отказ от диалога».
В то же время Великобритания и Канада в конце сентября ввели персональные ограничения против президента Беларуси, его сына Виктора и ряда высокопоставленных белорусских чиновников. Участникам санкционного списка запретили въезд на территорию этих двух стран, а все их имеющиеся там активы будут заморожены.
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