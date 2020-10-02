Войти
Зеленский винит выборы в росте числа заболевших COVID-19
позиция
Зеленский винит выборы в росте числа заболевших COVID-19
Трамп снова отказался гарантировать мирную передачу власти после выборов
резонанс
Трамп снова отказался гарантировать мирную передачу власти после выборов

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

дружба народов
RSS

Беларусь ввела ответные санкции против ЕС

278
Беларусь ввела ответные санкции против ЕС

Беларусь ввела ответные санкции в отношении ряда официальных лиц Евросоюза, сообщается на сайте МИД республики.

Ранее ЕС согласовал черный список из около 40 белорусских чиновников, которые, по его мнению, ответственны за фальсификацию выборов и нарушение прав человека в стране.

«В связи с принятыми ЕС визовыми санкциями в отношении ряда белорусских должностных лиц белорусской стороной с сегодняшнего дня вводится в действие ответный санкционный список», — говорится в сообщении МИД Беларуси.

В ведомстве пояснили, что черный список тех, кому запрещен въезд в страну, «действует также в рамках интеграционных объединений, в которые входит Беларусь».

«Дальнейшая раскрутка ЕС „санкционного маховика“ может привести к еще более серьезным последствиям, например — выходу Беларуси из совместных программ и проектов, пересмотру уровня и модальности дипломатического присутствия вплоть до решения о целесообразности сохранения дипломатических отношений», — предупредили в МИДе.

Выборы президента Беларуси завершились 9 августа. По официальным итогам, объявленным ЦИК, с результатом 80,1% голосов выиграл Александр Лукашенко. На пост президента он выдвигался шестой раз подряд.

Оппозиция обвинила власти в фальсификациях. По подсчетам штаба соперницы Лукашенко Светланы Тихановской, она набрала 70–80% голосов, а не 10,1%, как объявила ЦИК.

После выборов в Беларуси начались массовые акции протеста, которые продолжаются до сих пор.

Читайте также: Посольство США обвинило Россию в блокировании «Минска» и похвалило Зеленского

В Евросоюзе итоги выборов в Белоруссии не признали и согласовали против ряда чиновников страны санкции, но сам президент в этот список не попал. По словам французского лидера Эмманюэля Макрона, принять ограничения против Лукашенко «означало бы оправдать отказ от диалога».

В то же время Великобритания и Канада в конце сентября ввели персональные ограничения против президента Беларуси, его сына Виктора и ряда высокопоставленных белорусских чиновников. Участникам санкционного списка запретили въезд на территорию этих двух стран, а все их имеющиеся там активы будут заморожены.

ЕС, Беларусь, санкции
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Пятница, 2 октября 2020
Четверг, 1 октября 2020
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Павел Вернивский
Павел Вернивский
экономист

Почему я не верю в аграрную сверхдержаву

Состоянием на 2019 год общее количество трудоспособного населения составляет 16,5 млн чел. И только 3 млн работает в сельском хозяйстве. Если допустить, что одно рабочее место в сельском хозяйстве создаёт ещё рабочее место в смежных отраслях, то это 6 млн. Что делать с остальными 10 млн? В аграрной державе это потенциальные кандидаты на эмиграцию.
Евгений Василевский
Евгений Василевский
журналист

Беги, Турчинов, беги: когда самозваного «патриота» призовут к ответу за сдачу Крыма?

«Всякого интенданта через три года исполнения должности можно расстреливать без суда», - любил говорить знаменитый полководец Александр Суворов. Так вот, в нашем случае самопровозглашенного «патриота» Турчинова можно ставить к стенке, не дожидаясь, пока пройдет три года.
Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

О рисках стимулирующей денежно-кредитной политики в развивающихся странах

В период турбулентности развивающиеся страны особо уязвимы. Стимулирующая денежно-кредитная политика может (не обязательно, но может) дополнительно осложнить ситуацию, в результате не исключен «идеальный шторм» - одновременным наступлением долгового, валютного, банковского кризиса и неплатежей в экономике.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016