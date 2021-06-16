ЕС утвердил санкции против 78 человек и 7 организаций в Беларуси

Послы стран Европейского Союза утвердили решение о введении санкции против лиц и организаций, причастных к принудительной посадке самолета Ryanair в Минске.

Об этом написал в Twitter корреспондент «Радио Свобода» Рикард Джозвяк.

«Послы ЕС только что утвердили запрет на получение виз и замораживание активов для 78 человек и 7 организаций, ответственных за репрессии в Беларуси и принудительную посадку самолета Ryanair 23 мая», — написал Джозвяк.

Ожидается, что решение будет опубликовано в Официальном журнале ЕС 21 июня и, соответственно, вступит в силу.

Этот блок санкций ЕС разрабатывался уже давно, однако его введение в действие было ускорено после инцидента с незапланированной посадкой в Минске самолета авиакомпании Ryanair и ареста находившегося на борту оппозиционного блогера Романа Протасевича.

В связи с этим инцидентом Евросоюз также обсуждает возможность введения экономических санкций против Минска.

Напомним, 4 июня Совет Евросоюза утвердил решение запретить белорусским авиаперевозчикам полеты в воздушном пространстве ЕС и использовать аэропорты стран Евросоюза.

Решение было принято после выводов Европейского совета, в которых главы государств и правительств ЕС решительно осудили незаконную принудительную посадку рейса Ryanair в Минске 23 мая.