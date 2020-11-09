Азербайджан заявил об отступлении армянских военных в Карабахе

Армянские вооруженные силы после боев отступили на некоторых участках фронта в Нагорном Карабахе, сообщает Минобороны Азербайджана.

По данным военного ведомства, 8 ноября и в ночь на 9 ноября Армения обстреляла позиции подразделений и населенные пункты Азербайджана. Боевые действия продолжались в основном на Агдеринском, Агдамском, Ходжавендском и Губадлинском направлениях.

«Противник, понеся потери в живой силе и военной технике на некоторых участках фронта, вынужден был отступить», — говорится в сообщении.

По данным Баку, в течение суток азербайджанские военные уничтожили и вывели из строя большое количество живой силы Армении, а также танк Т-72, пушку Д-30, один минометный расчет и военный грузовик с боеприпасами.

Позже в азербайджанском военном ведомстве сообщили, что подразделения Армении снова подвергли обстрелу из минометов и стрелкового оружия позиции подразделений Азербайджана на государственной границе двух стран. Ереван пока не прокомментировал эти сообщения.

Накануне президент Азербайджана Ильхам Алиев сообщил, что азербайджанские военные взяли под контроль Шушу, ключевой город в Нагорном Карабахе. При этом в Минобороны Армении эту информацию опровергли и заявили, что бои в Шуше продолжаются.

Вооруженный конфликт в Нагорном Карабахе обострился в конце сентября, когда Армения и Азербайджан возобновили боевые действия на границе и обвинили друг друга в нарушении перемирия. С тех пор стороны несколько раз договаривались о новом прекращении огня, однако каждый раз обвиняли друг друга в срыве перемирия и возобновляли бои.