Армения заключила мир и передала Азербайджану часть Карабаха

Армения, Азербайджан и Россия подписали соглашение о мире в Нагорном Карабахе. Оно предусматривает ввод российских миротворцев и передачу части территории Нагорного Карабаха, в том числе города Шуши, Азербайджану.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев выступил ночью с обращением к нации. Он заявил, что миротворцы будут не только российские, но и турецкие. Впрочем, в опубликованном в СМИ соглашении Турция не упоминается.

Подписание соглашения вызвало протесты в Армении. Противники заключенного мира захватили здание правительства страны. Во время протестов был избит спикер парламента Армении. Премьер Армении Никол Пашинян вышел в прямой эфир и заявил, что у него не было другого выхода, кроме как подписать соглашение.

«Мы воевали против террористов, Азербайджана и одной из лучших армий НАТО — турецкой», — сказал он. «Мы принимали решение, исходя из положения на фронте. Это решение принято на основе анализа военной ситуации и советов людей, которые лучше всех знали, каково истинное положение», — отметил премьер.

Алиев назвал подписание Пашиняном соглашения «капитуляцией Армении» и сообщил, что Баку заключил мир на выгодных для себя условиях и «добился всех целей».

Армянская оппозиция собралась отменить участие Еревана в договоренностях по Карабаху, для этого она хочет собрать внеочередное заседание парламента.

В российском Минобороны сообщили, что миротворцы уже отправились в Нагорный Карабах из Ульяновска. Позже стало известно о прибытии российской военной автоколонны в армянский город Горис.

Срок пребывания миротворцев — 5 лет с автоматическим продлением на очередные 5-летние периоды, если ни одна из сторон не заявит за 6 месяцев до истечения срока о намерении прекратить применение данного положения. Кроме того, будет создан миротворческий центр по контролю за прекращением огня.