Правительство утвердило проект военного соглашения с Турцией

Правительство утвердило проект межправительственного рамочного военного соглашения с Турцией. Как сообщил во вторник депутат Рады от партии «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко, это решение принято на внеочередном заседании Кабинета министров.

«Утвердить проект рамочного военного соглашения между Кабинетом министров Украины и правительством Турецкой республики», — сказано в распоряжении правительства, которое депутат опубликовал в своем телеграм-канале. Кабмин уполномочил министра обороны Андрея Тарана подписать это соглашение от Украины. Текст проекта соглашения не опубликован.

Между тем, на заседании Кабмина было озвучено, что подписание соглашение позволит создать правовые основания для расширения сотрудничества сторон в военной сфере «по 21 направлению». В августе текущего года президент Украины Владимир Зеленский в телефонном разговоре с лидером Турции Тайипом Эрдоганом выразил надежду, что это соглашение будет подписано до конца 2020 года.

В феврале Офис президента сообщил, что Турция предоставит Украине около $36 млн на закупку турецкой военной техники и товаров двойного назначения. Отмечалось, что расширение сотрудничества в военной сфере предполагается по пяти направлениям. Это совместное производство высокоточных противотанковых средств, ремонт и техническая поддержка вертолетов, поставка авиационных двигателей, сотрудничество в области противодействия беспилотным авиационным комплексам, а также в сфере транспортной авиации и тренажерных комплексов.

Турецкие ударные беспилотники Bayraktar TB2 в марте 2019 года были приняты на вооружение украинской армией. Позже концерн «Укроборонпром» сообщил, что ударный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) нового поколения Akinci станет одним из первых проектов совместного предприятия, созданного госкомпанией «Укрспецэкспорт» и турецкой фирмой Baykar Defence.