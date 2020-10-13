Акции «Ювентуса» рухнули на 7% после заражения Роналду коронавирусом

Акции итальянского футбольного клуба «Ювентус» на Миланской фондовой бирже упали после того, как стало известно о заражении коронавирусом португальского форварда клуба, Криштиану Роналду. На минимуме бумаги падали на 6,9% к закрытию прошлого торгового дня, до €0,7204 за акцию. Затем цена акций скорректировалась — к 18:10 падение замедлилось до 2,64%.

Как отмечает Португальская федерация футбола, болезнь Роналду протекает без симптомов, но его отправили на самоизоляцию. Остальных игроков сборной Португалии тоже проверили на COVID-19, но их тесты оказались отрицательными.

В результате нападающий пропустит матч Лиги наций против Швеции, который пройдет 14 октября. Ранее в октябре Роналду после того, как в «Ювентусе» обнаружили коронавирус, нарушил правила изоляции, чтобы присоединиться к сборной Португалии.

35-летний Роналду — пятикратный победитель Лиги чемпионов и пятикратный облададель «Золотого мяча», вручаемого лучшему футболисту мира. В 2018 году «Ювентус» заплатил за переход игрока мадридскому «Реалу» €100 млн.

В августе акции «Ювентуса» упали на 11,8% после того, как команда неожиданно вылетела из самого престижного европейского клубного турнира — Лиги чемпионов УЕФА. «Ювентус» проиграл французскому «Лиону» со счетом 1:0, а на следующий день клуб уволил главного тренера Маурицио Сарри.