ЕС ввел санкции против российского бизнесмена Пригожина

Евросоюз включил российского предпринимателя Евгения Пригожина в санкционный список, обвинив его в поддержке поставок оружия в Ливию. Список лиц, против которых вводятся ограничения, опубликован в официальном журнале ЕС.
ЕС указывает, что бизнесмен «имеет тесные связи, в том числе финансовые, с частной военной компанией Вагнера».
«Пригожин оказывает поддержку деятельности группы Вагнера в Ливии, которая угрожает миру, стабильности и безопасности страны», — говорится в сообщении Евросоюза.
Напомним, что еще в 2016 году Евгений Пригожин был включен в санкционный список США, введенный из-за военных действий в Украине. 16 февраля 2018 года спецпрокурор США Роберт Мюллер обвинил Евгения Пригожина и еще 12 российских граждан по делу о вмешательстве в выборы президента США. Имя предпринимателя связывали с Агентством интернет-исследований (также известно как «фабрика троллей»), которое через соцсети в ходе предвыборной кампании якобы распространяло лживую информацию о Хиллари Клинтон. Сам господин Пригожин эти обвинения отрицал.
В декабре 2018 года Минфин США ввел санкции против российского Федерального агентства новостей (РИА ФАН) как связанного с Евгением Пригожиным.
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