Армения сообщает о наступлении Азербайджана на юге Карабаха

Азербайджан начал наступление в южной части Нагорного Карабаха недалеко от границы с Ираном. Об этом сообщила в Facebook пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян.

«Несмотря на объявление о новом гуманитарном прекращении огня, вооруженные силы Азербайджана в очередной раз грубо нарушили соглашение», — написала Степанян.

По ее словам, 18 октября около 7:20 по местному времени (6:20 по Киеву) азербайджанская армия при поддержке артиллерии начала наступление в районе Худаферинского водохранилища, чтобы занять выгодные позиции. Представитель министерства отметила, что обе стороны несут потери.