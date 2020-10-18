Армения сообщает о наступлении Азербайджана на юге Карабаха

Азербайджан начал наступление в южной части Нагорного Карабаха недалеко от границы с Ираном. Об этом сообщила в Facebook пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян.
«Несмотря на объявление о новом гуманитарном прекращении огня, вооруженные силы Азербайджана в очередной раз грубо нарушили соглашение», — написала Степанян.
По ее словам, 18 октября около 7:20 по местному времени (6:20 по Киеву) азербайджанская армия при поддержке артиллерии начала наступление в районе Худаферинского водохранилища, чтобы занять выгодные позиции. Представитель министерства отметила, что обе стороны несут потери.
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