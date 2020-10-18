Ломаченко проиграл в бою за звание абсолютного чемпиона мира

18 октября в Лас-Вегасе на арене MGM Grand состоялся бой между украинским чемпионом мира по версиям WBC, WBO и WBA в легком весе Василием Ломаченко (15-2, 10 КО) и обладателем пояса IBF Теофимо Лопесом (16-0, 12 КО).
Победу в поединке единогласным решением судей одержал американский боксер. Лопес активнее начал поединок, больше выбрасывая ударов, а также попадая по украинцу.
Ломаченко был не похож сам на себя, слишком зажат и не агрессивен. К концу боя ему удалось выровнять ход поединка, однако по очкам победу судьи присудили Теофимо Лопесу.
Таким образом, Лопес стал абсолютным чемпионом мира в легком весе, забрав все пояса у Ломаченко.
Ломаченко потерпел второе поражение на профи-ринге, а Лопеса пока никому не удалось победить.
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