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Ученые придумали простой способ повысить детский иммунитет

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Ученые придумали простой способ повысить детский иммунитет

Дети, выросшие в «стерильных» условиях городов, обладают слабой иммунной системой, поскольку их организм не сталкивается с такими естественными факторами, как пыль, грязь, пыльца растений. К такому выводу пришла группа ученых из Хельсинского университета, исследовав состояние иммунной системы детей после замены заасфальтированных площадок для игр в нескольких детских садах страны на привезенные из леса участки дерна с молодыми деревцами. Результаты работы опубликованы в американском научном журнале Science Advances.

После замены асфальта на природные материалы ученые в течение 28 дней наблюдали за состоянием детей, контролировали показатели их иммунной системы. Несмотря на то, что тестовая группа была немногочисленной — всего 75 человек — результаты наблюдений оказались впечатляющими, отмечают ученые.

По сравнению с контрольной группой, наблюдавшейся в детском саду со стандартными условиями, в «лесной» группе показатели кожного микробиома (соотношение полезной и патологической микрофлоры кожи человека — прим. ТАСС) были в три раза выше, были также отмечены положительные сдвиги в белках и клетках, ответственных за укрепление иммунитета (Т-лимфоциты и цитокины, противодействующие воспалительным процессам).

«Было отмечено, что дети, выросшие в „стерильных“ условиях городов, где регулярно убираются улицы, а в квартирах работает вентиляция с многочисленными фильтрами, обладают слабой иммунной системой, поскольку их организм не сталкивается с такими факторами, как пыль, грязь, пыльца растений, — поделилась руководитель проекта, специалист по экологии, урбанистике и адаптации из Хельсинкского университета Марья Рослунд. — Именно эти раздражители укрепляют иммунитет, формируют готовность детского организма адекватно реагировать на эти отрицательные моменты. В своем исследовании мы показали, что внесение в детскую среду природных элементов — лесной травы, дикорастущих деревьев, кустов, мхов — повышает детский иммунитет».

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По словам ученых, во многих странах мира происходит рост аутоиммунных заболеваний, особенно среди детей, проживающих в городских условиях. К ним относятся астма, экзема, диабет первого типа, различного рода кишечные воспалительные заболевания. Зачастую, это является следствием отсутствия «полезных» раздражителей, «закаливающих» иммунитет ребенка.

Рослунд назвала результаты исследования «обнадеживающими», подчеркнув при этом, что «лесная терапия» нуждается в дальнейшем распространении и глубоком изучении".

иммунитет, исследование
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