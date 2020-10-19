В школах преподают на украинском, но на переменах дети общаются на русском

Подавляющее большинство общеобразовательных школ в Украине обучение проводят на украинском языке, однако общее школьное пространство до сих пор является двуязычным.

Такое мнение высказала кандидат филологических наук, старший научный сотрудник Отдела стилистики, культуры речи и социолингвистики Института украинского языка НАНУ Оксана Данилевская во время Национального круглого стола «Язык», сообщает Укринформ.

«Если на начало провозглашения украинской независимости в 1991 году на украинском языке обучалось только 47% школьников, то сегодня мы имеем цифру 90%», — сказала она.

В то же время ученая отметила, что, по данным проведенного Институтом украинского языка исследования, на самом деле пространство украинских школ по всей Украине, за исключением западных областей, является двуязычным.

«В Украине сложилась парадоксальная ситуация, когда в образовательных учреждениях получило распространение такое проявление лингвизма, как диглоссия, когда языки четко распределены функционально. Так, на украинском языке лучшего или худшего качества пользуются на условиях, на нем преподают, но языком общения в перерывах, внешкольных мероприятий, языком общения учителей с родителями, детей между собой является русский язык», — подчеркнула Данилевская.

По ее словам, такая ситуация не всегда способствует воспитанию «украиноязычной устойчивости».

«Дети принимают то, что для школы должны быть четко прописаны правила. И вот правило должно быть одно, общее для всех: если это школа с украинским языком обучения, то, безусловно, учителя должны пользоваться этим языком, не демонстрируя двойные стандарты, когда они в классной комнате пользуются украинским, а только раздается звонок, выходят в коридор — и переключаются на русский. Такой пример намного действеннее и убедительнее в реальной жизни для усвоения определенного речевого поведения», — считает ученая.

Как сообщалось, закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» устанавливает, что с 16 января 2021-го года все поставщики услуг независимо от формы собственности должны обслуживать потребителей и предоставлять информацию о товарах и услугах на украинском языке.