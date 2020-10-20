Британская миссия будет заниматься подготовкой украинских военнослужащих

Инструкторская миссия «Orbital», действие которой в Украине было продлено до 2023 года, отныне будет осуществлять также и военную морскую подготовку украинских военнослужащих, сообщила посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс.

«Большим дополнением теперь является морская поддержка. Это не только строительство кораблей, но также подготовка, которая будет реализована через операцию „Orbital“. Логично, что мы будем лидирующей страной по военной морской подготовке на юге, однако также будем работать с другими странами. Поскольку операция „Orbital“ уже действует, люди хорошо знают ее, доверяют, видели ее послужной список, это правильный механизм для того, чтобы добавить в нее компонент морской подготовки. Это будет главный фокус дополнительной поддержки до 2023 года», — сказала Симмонс в интервью агентству «Интерфакс-Украина».

Посол напомнила, что ключевым событием визита президента Украины Владимира Зеленского в Великобританию было подписание Меморандума о намерениях в сфере развития военно-морского потенциала Украины, и отметила, что корабли, которые будут переданы Украине Великобританией, могут быть оснащены оружием.

«Этот документ, который, я надеюсь, будет окончательно завершен в следующие несколько недель (потому что мы до сих пор обсуждаем финальные уточнения), касается перестройки портовой инфраструктуры, фактически, ремонта портов, а также предоставления кораблей, строительство которых начнется в Соединенном Королевстве и, надеюсь, завершится в Украине. Это означает также передачу британских технологий строительства. Эти лодки могут быть оснащены оружием», — подчеркнула Симмонс.

Также британский дипломат обратила внимание на то, что после Брексита изменений в украинско-британском сотрудничестве в сфере безопасности не произойдет.

«Я не ожидаю каких-либо изменений в этой сфере. Наши обязательства по безопасности остаются теми же, несмотря на то, являемся ли мы частью ЕС, или нет... Все страны понимают, что у нас есть общая стратегическая цель в сотрудничестве с Украиной и помощи разрешить конфликт, борьбе с косвенной российской агрессией. Для меня наиболее важно то, что я продолжаю работать с делегацией ЕС, Германией и Францией, заинтересованными странами ЕС, которые присутствуют здесь, и я уверена, что это не изменится», — указала она.

Кроме того, Симмонс считает, что статус Украины, как Партнера расширенных возможностей НАТО, делает более вероятным ее участие в учениях Альянса в будущем.