В Раде появилось постановление об увольнении министра экономики Петрашко

В Верховной Раде зарегистрировали проект постановления об увольнении Игоря Петрашко с должности министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства.
Об этом сообщается на сайте парламента.
Инициаторами законопроекта выступили 16 народных депутатов от партий «Батькивщина», «Слуга народа» и «Оппозиционная платформа — За жизнь».
В статусе документа указано, что он передан на рассмотрение комитета парламента.
Согласно пояснительной записке, принятие проекта постановления обосновывается неудовлетворительной деятельностью министра.
По мнению народных депутатов, за время пребывания Петрашко во главе министерства основные показатели экономики существенно ухудшились, новые рабочие места создавались катастрофически низкими темпами, а уровень безработицы вырос.
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