Два министра написали заявления об отставке

Министр экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко и министр инфраструктуры Владислав Криклий уходят в отставку, сообщила замглавы фракции «Слуга народа» Евгения Кравчук.
«У нас на следующей неделе будут кадровые изменения в правительстве. Уже поступили заявления от будущих бывших министров Петрашко и Криклия по собственному желанию», — сказала она в эфире «Украина 24» в пятницу вечером.
«В понедельник на фракции будет рассматривать возможных кандидатов на замену», — добавила она.
При этом Кравчук уточнила, что эти кандидаты работают в центральных органах власти, однако отказалась назвать их имена.
«В правительстве появится акцент на экономику, рост ВВП, создание рабочих мест», — сказала она.
«Что касается министра Степанова, то он заявление не писал», — указала она.
Верховная Рада может рассмотреть уже на внеочередном заседании во вторник кадровые вопросы, в частности об отставке министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игоря Петрашко и министра инфраструктуры Владислава Криклия.
«В Раду поступили заявления об отставке по собственному желанию министров Петрашко и Криклия. Кадровые вопросы будут рассмотрены во вторник на внеочередном заседании», — написал народный депутат Александр Качура в своем телеграмм-канале в пятницу.
Он также отметил, что в понедельник вечером состоится заседание фракции «Слуга народа», на котором будут рассмотрены новые кандидатуры на должность министра экономики и министра инфраструктуры.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016