Два министра написали заявления об отставке

Министр экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко и министр инфраструктуры Владислав Криклий уходят в отставку, сообщила замглавы фракции «Слуга народа» Евгения Кравчук.

«У нас на следующей неделе будут кадровые изменения в правительстве. Уже поступили заявления от будущих бывших министров Петрашко и Криклия по собственному желанию», — сказала она в эфире «Украина 24» в пятницу вечером.

«В понедельник на фракции будет рассматривать возможных кандидатов на замену», — добавила она.

При этом Кравчук уточнила, что эти кандидаты работают в центральных органах власти, однако отказалась назвать их имена.

«В правительстве появится акцент на экономику, рост ВВП, создание рабочих мест», — сказала она.

«Что касается министра Степанова, то он заявление не писал», — указала она.

Верховная Рада может рассмотреть уже на внеочередном заседании во вторник кадровые вопросы, в частности об отставке министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игоря Петрашко и министра инфраструктуры Владислава Криклия.

«В Раду поступили заявления об отставке по собственному желанию министров Петрашко и Криклия. Кадровые вопросы будут рассмотрены во вторник на внеочередном заседании», — написал народный депутат Александр Качура в своем телеграмм-канале в пятницу.

Он также отметил, что в понедельник вечером состоится заседание фракции «Слуга народа», на котором будут рассмотрены новые кандидатуры на должность министра экономики и министра инфраструктуры.