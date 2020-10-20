Израиль подписал первое соглашение о безвизовом режиме с арабской страной

Израиль и Объединенные Арабские Эмираты подписали соглашение о безвизовом режиме, Израиль впервые заключил подобное соглашение с арабской страной.
Как сообщает Укринформ, об этом информирует CGTN.
Израиль и Объединенные Арабские Эмираты согласовали в понедельник взаимные безвизовые поездки граждан, благодаря чему граждане Эмиратов станут первыми в арабском мире лицами, освобожденными от необходимости получать разрешение на въезд в Израиль.
Соглашение было подписано после того, как первая в истории официальная делегация ОАЭ прибыла в Израиль после заключения соглашения о нормализации связей, подписанного в Белом доме в прошлом месяце.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поздравил делегацию ОАЭ и охарактеризовал этот визит как «славный день мира».
«Сегодня мы создаем историю для будущих поколений», — заявил Нетаньяху.
Как сообщалось, в сентябре Израиль и Объединенные Арабские Эмираты установили при посредничестве США дипломатические отношения, подписав соглашение в Вашингтоне.
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