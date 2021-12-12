Премьер Израиля отправится с первым официальным визитом в ОАЭ

Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет в воскресенье отправится с первым официальным визитом в ОАЭ, сообщает канцелярия главы правительства.

«Ожидается, что завтра премьер-министр встретится с наследным принцем столичного эмирата ОАЭ Абу-Даби Мухаммедом бен Зейдом. Лидеры обсудят углубление связей между Израилем и ОАЭ, особенно экономические и региональные вопросы, которые будут способствовать процветанию, благосостоянию и укреплению стабильности между двумя странами», — говорится в сообщении.

Канцелярия отмечает, что это первый официальный визит израильского премьера в ОАЭ.

Несколько арабских стран в прошлом году согласились нормализовать отношения с Израилем при посредничестве Дональда Трампа, являвшегося тогда президентом США. Подписание соглашений между Израилем, ОАЭ и Бахрейном состоялось 15 сентября 2020 года в Белом доме, было принято решение об открытии посольств, между странами было установлено прямое воздушное сообщение, начались визиты членов правительства, запущены турпоездки. Позже к ним присоединились Марокко и Судан.