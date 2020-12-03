Войти
Украина может в декабре выйти на рынок внешних займов
госфинансы
Украина может в декабре выйти на рынок внешних займов
Трамп готов признать проигрыш только в случае «честных выборов»
позиция
Трамп готов признать проигрыш только в случае «честных выборов»

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

дружба народов
RSS

ОАЭ начали выдавать туристические визы гражданам Израиля

435
ОАЭ начали выдавать туристические визы гражданам Израиля

Власти ОАЭ начали выдавать в четверг туристические визы гражданам Израиля. Об этом сообщается на сайте Министерства иностранных дел и международного сотрудничества ОАЭ.

Как отмечается в заявлении ведомства, для получения виз израильтяне могут обратиться к авиакомпаниям и туристическим агентствам. Также в министерстве сообщили, что подобный режим будет действовать, «пока не будут завершены все процедуры по ратификации соглашения о взаимном отказе от виз между двумя государствами».

15 сентября в Вашингтоне израильская сторона подписала документы о мире с ОАЭ и Бахрейном. 20 октября Израиль и ОАЭ подписали в аэропорту близ Тель-Авива соглашения об авиационном сообщении, безвизовом режиме, защите инвестиций и сотрудничестве в области науки и технологий.

Читайте также: Ученые выяснили, что стресс может быть причиной рака

Трехстороннюю сделку Израиля с ОАЭ и Бахрейном назвали «Авраамовыми соглашениями» в память о библейском персонаже, считающемся духовным предком всех последователей иудаизма, христианства и ислама. Палестина выступила категорически против этих договоренностей. 23 октября Трамп объявил о том, что Судан и Израиль договорились о нормализации отношений в рамках «Авраамовых соглашений».

ОАЭ, Израиль
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Четверг, 3 декабря 2020
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Виктор Небоженко
Виктор Небоженко
политолог

«Веймарская воронка» украинской политики

Украину добивает не коронавирус, а бездарная, безответственная и антигуманная политика наших властей. Если бы не эпидемия коронавируса мы бы так и не увидели, насколько безразличны украинским политикам наши здоровье, жизни и судьбы.
Джордж Сорос
Джордж Сорос
финансист, создатель фонда «Открытое общество»

Эффективный способ преодоления бюджетного паралича в Европе

У вечных облигаций имеется огромное преимущество: основная сумма долга никогда не погашается, обязательна лишь выплата годовых процентов. Дисконтированная текущая стоимость будущих процентных платежей со временем сокращается, приближаясь к нулю (но не достигая его). Определённый объём финансовых ресурсов, например, 1,8 трлн евро, которые сейчас обсуждаются, позволит получить в несколько раз больше, если он будет использован для выпуска вечных, а не обычных облигаций. И это решило бы в целом финансовые проблемы Европы.
Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

Почему Майдан не принес позитивных изменений

Уже неделю активно обсуждают - почему спустя 7 лет после Майдана нет сколь-нибудь серьезных позитивных изменений? А потому, что их и быть не могло. После Майдана к власти пришла часть прежней политической элиты, которая вовремя соскочила со сходящего с рельс поезда. Но у этих людей не было ни мотивов, ни потребностей что-то менять. С чего вдруг власть имущие разрушат весь смысл своего существования, эту прекрасную наркотическую игру в большие деньги?!
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016