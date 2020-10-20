Глава Азербайджана заявил о взятии города и 24 сел в Карабахе

Город Зангилан и 24 села в Физулинском, Джебраильском, Ходжавендском и Зангиланском районах перешли под контроль армии Азербайджана. Об этом сообщил в обращении к нации президент Азербайджана Ильхам Алиев. Трансляцию вел государственный телеканал АзТВ.

«Азербайджанская армия освободила 24 села в Физулинском, Джебраильском, Ходжавендском и Зангиланском районах, а также город Зангилан. Зангилан — наш», — сказал глава государства.

Напомним, вчера в интервью ТАСС Алиев подтвердил готовность «встретиться и в Москве, и в любом другом месте, для того чтобы положить конец противостоянию и найти пути урегулирования». Президент Азербайджана отметил, что он не получал соответствующего приглашения. Он напомнил о том, что трехсторонние встречи между руководителями Армении и Азербайджана ранее проводили президент России Владимир Путин, а до него — Дмитрий Медведев.

«Но после того как власть в Армении перешла в руки условного Сороса, такие контакты прекратились», — указал Алиев.

Военный конфликт между Азербайджаном и Арменией в Нагорном Карабахе обострился утром 27 сентября. Обе стороны понесли потери среди военных и гражданского населения, возложив ответственность за обострение ситуации друг на друга.