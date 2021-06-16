В школах Венгрии запретили рассказывать про гомосексуализм и смену пола

Национальное собрание Венгрии во вторник в окончательном чтении приняло законопроект, ограничивающий распространение информации о гомосексуализме и трансгендерности среди школьников, передает издание Hungary Today. Такие поправки прошли чтение в составе закона о борьбе с педофилией за несколько дней до голосования.

Несмотря на бойкот голосования некоторыми оппозиционными политиками, венгерский парламент принял закон 157 голосами против 1, сообщается на сайте Национального собрания. Сейчас в венгерском парламенте 133 места из 199 занимает правящая консервативная коалиция партии «Фидес» и Христанско-демократического союза.

Согласно поправкам, в школах на уроках полового воспитания запрещается рассказывать детям о перемене пола или гомосексуальности, в законе также вводится понятие «пола ребенка при рождении», которое закон обязуется защищать. Занятия по половому воспитанию в школах смогут проводить только учителя или включенные в официальный реестр люди или организации, что исключит из образовательного процесса либеральные неправительственные организации, отмечают в Hungary Today.

Кроме того, весь предназначенный для несовершеннолетних контент, включая рекламу, не должен изображать отношения ЛГБТ и демонстрировать радужный флаг. Венгерские телеканалы будут обязаны маркировать подобные материалы как пропаганду и пометкой 18+, показывать их можно только в ночные часы.

Основной текст законопроекта о борьбе с педофилией предполагает создание реестра осужденных за педофилию с их именами, фото и местом жительства, а также более суровое наказание за такие преступления — например, были отменены условные тюремные сроки. Людям, внесенным в реестр, также запретят работать в сфере здравоохранения, спорта, развлечения и досуга — везде, где могут быть дети.

Принятие поправок к закону о педофилии вызвало резкую критику со стороны оппозиции. Там уже призвали выйти на улицы, протестуя против этого закона.