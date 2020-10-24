Новый фильм о Джеймсе Бонде могут показать на стриминговой платформе

Кинокомпания MGM провела переговоры с американской корпорацией Netflix и компанией Apple о показе своего нового фильма об агенте 007 Джеймсе Бонде «Не время умирать» (No Time to Die) на стриминговой платформе. Об этом в субботу сообщает агентство Bloomberg.
По его данным, представители кинокомпании отказались комментировать какие-либо переговоры, но заявили, что фильм «не продается.» Представители Netflix и Apple также отказались от комментариев. Кинокомпания Amazon Studios, являющаяся еще одним покупателем крупнобюджетных развлечений для своего стримингового сервиса, заявила в пятницу, что в настоящее время не ведет переговоров о приобретении фильма о Бонде.
Ранее сообщалось, что премьера 25-го фильма киносаги об агенте 007 Джеймсе Бонде отложена снова и состоится 2 апреля 2021 года. Ранее премьеру этой картины переносили с апреля на 20 ноября текущего года.
Режиссером картины выступил Кэри Фукунага, роль агента 007 вновь сыграет Дэниел Крэйг.
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