Тихановская записала видеообращение «К России» и пообещала дружить

Протестное движение в Беларуси никогда не было направлено против России. Об этом заявила находящаяся сейчас в Литве лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская.

«Ни на каком этапе это не было борьбой против России и, уверена, не станет таковой», — подчеркнула Тихановская в своем обращении «К России», размещенном в среду в ее Telegram-канале.

Она призвала не доверять публикациям в СМИ и политикам, которые могут навредить отношениям между народами двух стран. «Не верьте пропагандистским СМИ и политикам, не дайте им испортить отношения между нашими народами», — заявила Тихановская. По ее словам, «народы России и Беларуси были всегда добрыми соседями и близкими друзьями» и «останутся такими и впредь». «Белорусы настроены на максимально дружественном отношении со всеми соседями при сохранении суверенитета собственной страны», — добавила она. Тихановская выразила признательность «россиянам, которые поддерживают борьбу белорусского народа за свободу».

Экс-кандидат, находящаяся сейчас в Вильнюсе, впервые опубликовала специальное пятиминутное обращение «К России». До этого в режиме видео-конференции она общалась с представителями Парламентской ассамблеи Совета Европы, некоторыми членами Совбеза ООН, записала обращение к Европейскому совету.