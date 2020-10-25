Экзит-полы: в Харькове не будет второго тура, в Днепре и Одессе – будут

На выборах городского головы Харькова лидирует действующий мэр города Геннадий Кернес, свидетельствуют результаты экзит-пола, проведенного совместно «Савик Шустер Студией» и телеканалом «Украина-24» с использованием инструментов социологической компании Liberty Report.

Согласно результатам исследования, за Кернеса проголосовали 57,9% жителей города. На втором месте — Александр Фельдман, за него проголосовали 12,12%, на третьем — Алексей Кучер, за него проголосовали 11,98%, на четвертом — Олег Абрамичев (6,23%), на пятом — Игорь Черняк (4,51%).

На выборах городского головы Одессы лидирует действующий мэр города Геннадий Труханов.

Согласно результатам исследования, за Труханова проголосовали 34,4% жителей города. На втором месте — представитель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Николай Скорик, за него проголосовали 17,93%, на третьем — представитель «Слуги народа» Олег Филимонов, за него проголосовали 13,75%, на четвертом — представитель «Европейской солидарности» Петр Обухов (12,52%), на пятом — представитель Украинской морской партии Сергей Кивалов (5,44%).

В Днепре действующий мэр Борис Филатов набирает 44,47%, его конкурент Загид Краснов — 14,44%.

Таким образом в Харькове не будет второго тура, а в Одессе и Днепре — будут.